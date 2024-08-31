إجراء 7042 عملية عيون لدعم المرضى بالمجان ضمن أعمال التحالف الوطنى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، تم إجراء 7042 عملية جراحية في مجال العيون للمرضى غير القادرين في قرى ومراكز محافظة سوهاج، منذ بدء نشاطها في المحافظة وحتى الآن. هذه المبادرة تأتي ضمن مساهمات الجمعية لتوفير "حياة كريمة" لأبناء سوهاج.

تم تنفيذ هذه العمليات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، وبالتنسيق مع القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء الكشف الطبي على 48,464 مريضًا، وتنوعت العمليات بين إزالة المياه البيضاء والزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، إلى جانب تسليم 3849 نظارة طبية للمرضى.

وأشار شعبان إلى التعاون المثمر بين الجمعية ومحافظة سوهاج، حيث تسعى المحافظة لتسهيل عمل الجمعية وإزالة أي عقبات تعترض طريقها. وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع لضمان التوزيع العادل للمساعدات ووصولها إلى المستحقين من الأسر المحتاجة والأيتام.

وأضاف أن تدخلات جمعية الأورمان لدعم الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج تشمل أيضًا تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والنساء غير القادرات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لمرضى القلب والعيون لإجراء العمليات الجراحية اللازمة وتوفير الأدوية بعد الكشف في أفضل المؤسسات الطبية سواء في سوهاج أو القاهرة. كما تشمل المبادرة توزيع المساعدات المباشرة مثل الألحفة، والبطاطين، واللحوم للأسر المستحقة.