إجراء 1319 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مواصلة تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة بالمجان على مستوى قرى ومراكز المحافظة منذ انطلاقها فى الأول من شهر أغسطس الجارى، مؤكدا أن مديرية الصحة تقدم الرعاية الطبية لجميع المواطنين، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات 100 يوم صحة خلال شهر أغسطس، لافتاً إلى أنه تم إجراء 1319 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار بالمنيا، منها 54 عملية جراحة أورام، 778 عملية جراحة عيون، 24 عملية لجراحة العظام، 98 عملية جراحة المخ والأعصاب، 9 عمليات قسطرة طرفية، 331 قسطرة قلبية، 21 قلب مفتوح، و4 عمليات قسطرة مخية.



