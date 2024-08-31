اليوم السابع
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إجراءات ومستندات مطلوبة قبل التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة.. اعرفها

السبت، 31 أغسطس 2024 02:00 ص
إجراءات ومستندات مطلوبة قبل التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة.. اعرفها النيابة العامة
كتبت أمنية الموجى

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تعلن النيابة العامة فى بداية العام المقبل عن موعد تقديم لوظيفة معاون نيابة عامة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024، وهناك العديد من الإجراءات والشروط التى يجب توافرها فى المتقدمين، وكذلك المستندات المطلوب تقديمها قبل التقدم لوظيفة معاون نيابة عامة.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة:
يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.
يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.
تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف النيابة العامة:

- صورة بطاقة الرقم القومى للمرشح.

- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

- يتم تسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الإلكترونى

- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقى الأوراق المطلوبة.







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