إجراءات استخراج بدل تالف لرخصة محل عام من المركز التكنولوجى

كتبت - مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على خدمة استخراج بدل فاقد لرخصة محل عام، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع).- الرخصة التالفة.- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش (والأصل للاطلاع).- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة/ خطاب/ أيصال) - والأصل للاطلاع.- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات (والأصل للاطلاع).

ثالثًا: خطوات وإجراءات الحصول على الخدمة

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.- استلام الخدمة.