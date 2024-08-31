اليوم السابع
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السبت، 31 أغسطس 2024 01:41 م
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أسوان تجهز أماكن المشاركة فى مبادرة الأثر المحلى للمنتدى الحضرى العالمى WUF 12

السبت، 31 أغسطس 2024 12:41 م
أسوان تجهز أماكن المشاركة فى مبادرة الأثر المحلى للمنتدى الحضرى العالمى WUF 12 إسماعيل كمال محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة للتجهيز المتميز والكامل للأماكن العامة من الشوارع والحدائق والساحات المفتوحة والممرات والمماشى والمتنزهات والأسواق والأماكن الرياضية المفتوحة للمشاركة فى هذه الدورة.

يأتى ذلك فى ظل الإستعدادات الجارية لإستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى ( WUF 12 ) ، والذى سيعقد فى القاهرة نوفمبر القادم لتحسين جودة الحياة فى المدن ، وهو ما نشهده داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى فى ضوء التعاون المتبادل بين وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض وموئل الأمم المتحدة ( UN – Habitat ) مكتب مصر ، وبناءاً عليه سيتم إطلاق مبادرة الأثر المحلى التنموى المستدام للمنتدى لإتاحة وتيسير الوصول للأماكن العامة فى مصر للجميع.

وتجدر الإشارة إلى المبادرة تهدف إلى ترك أثر مستدام فى المدينة من خلال تعزيز التنمية الحضارية المستدامة ، وتحسين البنية التحتية ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، وتمكين المجتمع المحلى من خلال مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التخطيط الحضرى المستدام.

وسيتم إطلاق حملة للإحتفال بالنماذج الناجحة للأماكن العامة القائمة والمستخدمة فى جميع أنحاء مصر ، وتهدف هذه الحملة لتعزيز قدرة الأماكن العامة الناجحة من حيث التصميم والإستخدام على دعم الحياة المجتمعية المترابطة ، ودفع التنمية المحلية والاقتصادية والبيئية للأفضل ، والتقديم مفتوح لكل من المجتمعات المحلية ، والمنظمات غير الحكومية ، والهيئات الحكومية المحلية ، والقطاع الخاص.

ويجب على المتقدمين تقديم معلومات عن المكان العام ( أسم المكان العام – العنوان بما في ذلك الموقع الجغرافى ، ملخص من 100 كلمة حول تاريخ المكان ، وأسم المصمم وشركاء التنفيذ ، وصور أو مقاطع فيديو للمكان العام ، والأنشطة وأطر الإستدامة في 500 كلمة ، وتتم عملية التقديم من خلال إرسال المشاركات إلى ( unhabitat.egypt@un.org ) بحلول 20 سبتمبر 2024 ، ليعقبها مرحلة المراجعة ، ثم إعلان النتيجة عن الأماكن المختارة في أكتوبر ، والإحتفال بالفائزين خلال WUF 12 ، مع مشاركة تجارب الفائزين بجلسة المنتدى في نوفمبر القادم .

 







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