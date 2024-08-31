أخبار × 24 ساعة.. تطبيق قرار العربى والدين والتاريخ للثانوية الدولية عام 2026

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

نائب وزير الصحة تشيد بأداء قسمى النساء والتوليد والحضانات بمستشفى أجا المركزى

"حماية المستهلك" يكرم إبراهيم فتوح لدعمه منصات التواصل الاجتماعى للجهاز

‫وزارة الزراعة: منع التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لحالات التعدى

قبل غلق باب التقديم.. 50 فرصة عمل فى البوسنة والهرسك

التعليم: تطبيق قرار العربى والدين والتاريخ للثانوية الدولية عام 2026.. تفاصيل

وزيرة التضامن توجه بتشكيل لجنة لبناء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

الصحة العالمية: المنظمة تبدأ حملة تطعيم لشلل الأطفال فى غزة بعد غدالأحد

السكة الحديد تنفى نشوب حريق بقطار داخل محطة مصر فى رمسيس