أبرز تكليفات محافظ الجيزة خلال جولته بمركز أوسيم.. إنفوجراف

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن أبرز تكليفات المحافظ، خلال جولته الأخيرة بمركز ومدينة أوسيم.

وجاءت تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته بمركز ومدينة أوسيم على النحو التالي:

- سرعة الانتهاء من مشروعات رصف وتطوير طرق البراجيل وترعة الزمر وطراد النيل.

- انتظام تشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه القيراطيين بطاقة 60 ألف م3 يوميًا وتحقيق خطوات متقدمة بالمرحلة الثانية من المشروع لحل مشكلات المياه بأوسيم.

- متابعة دورية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المترددين على مستشفى أوسيم.

يُذكر، أن محافظ الجيزة تفقد خلال جولته الموسعة بمركز ومدينة أوسيم، أعمال رصف وتطوير طريق طراد النيل بطول 2.5 كم بدءًا من مركز ومدينة أوسيم حتى مدخل مركز منشأة القناطر، ومستشفى أوسيم المركزى، بالإضافة إلى محطة القيراطيين.