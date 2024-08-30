30 سبيكة ذهبية و100 جهاز منزلى هدية مستقبل وطن لأوائل الطلبة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالعاشر من رمضان، احتفالية ضخمة لتكريم أوائل الشهادات الابتدائية والاعداية والثانوية العامة، والدبلومات الفنية، الازهرية، وصولا للتعليم الجامعي، وذلك بإشراف الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية؛ وكبل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وتحت رعاية المحاسب مدحت شهاب امين المدينة.

وشهدت الاحتفالية التي انطلقت بالسلام الوطني والاستماع لآيات من الذكر الحكيم، مشاركة الآلاف من الأسر وأولياء الأمور، وممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية، ومجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي، ورموز المجتمع المدني بالمدينة، جاء ذلك بحضور المستشار عبدالعزيز الصافي امين تنظيم الشرقية، والدكتورة زينب فهيم امين المرأة، والكاتب الصحفي خالد جزر امين مساعد الإعلام بالمحافظة.

وصرح النائب محمد سليم؛ في بيانه: بأن هذا التكريم يأتي في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن، وأمانة التنظيم المركزية برئاسة النائب أحمد عبد الجواد_نائب رئيس الحزب؛ دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق مبادرات وتبني فاعليات تلبي احتياجات المواطنين وتعزز قدرات الشباب المصري في مختلف المجالات وتشجعهم علي مواصلة التفوق والتميز؛ لا سيما العملية التعليمية، لتكون رسالة لأولياء الأمور بأن مؤسسات المجتمع المدني ومنها الأحزاب السياسية ومنها حزب مستقبل وطن علي خطي القيادة السياسة..

وقدم المحاسب مدحت شهاب، في ختام الاحتفالية التي تخللها عرض فيلم تسجيلي يوضح إنجازات الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اعقبها فقرة فنية قدمها نقيب الموسيقيين بالشرقية خالد بيومي لمجموعه من أغانيه الوطنية التي لاقت تفاعل، وهتافات من الحضور، تأكيدًا علي دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، واجهزتها في رسالة بأن الجميع صفا واحدا خلف قيادته السياسية، ثم تقديم هدايا عبارة عن 30 سبيكة ذهبية، و 100 جهاز منزلي وكهربائي، والمئات من الدروع التذكارية وجوائز مالية لجميع الطلبة المتفوقين أوائل الشهادتين الثانوية والإعدادية من أبناء المدينة، وسط فرحة كبيرة من أولياء الأمور.



تكريم حزب مستقبل وطن لأوائل الشهادات بالعاشر من رمضان



تكريم حزب مستقبل وطن لأوائل الشهادات بالعاشر من رمضان



تكريم حزب مستقبل وطن لأوائل الشهادات بالعاشر من رمضان



تكريم حزب مستقبل وطن لأوائل الشهادات بالعاشر من رمضان



تكريم حزب مستقبل وطن لأوائل الشهادات بالعاشر من رمضان



تكريم حزب مستقبل وطن لأوائل الشهادات بالعاشر من رمضان



تكريم حزب مستقبل وطن لأوائل الشهادات بالعاشر من رمضان