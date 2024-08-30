وكيل صحة الفيوم يحيل مدير الرعاية الأساسية للتحقيق

الفيوم رباب الجالي

قرر الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إحالة مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وفريق إشراف الرعاية الأساسية بها، ومدير إدارة إطسا الطبية، للتحقيق الفوري، وإعفاء فريق إشراف تمريض مركز إطسا من مهام عمله، إلى التحقيق، للتقصير والإهمال وضعف الإشراف في العمل.

كما قرر، إعفاء فريق إشراف تمريض الرعاية الأساسية بإدارة إطسا من مهام عمله، للتقصير، وضعف الإشراف، واختيار فريق بديل من قبل إدارة التمريض بالمديرية.

جاء ذلك، خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة، يرافقه كل من هالة أحمد، مدير إدارة التمريض، والدكتور أحمد مصطفى دخيل، عضو إدارة الدعم الفني ومشرف ميكنة الموارد البشرية والمرصد الإعلامي، والدكتورة نشوى جلال، مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتور مروان دياب، عضوإدارة الدعم الفني، شملت المرور على 7 وحدات رعاية أولية بمركز إطسا، وهي المحمودية، والبرنس، والحجر، وسعداوي، والغرق، ومحجوب يادم، والخمسين.

وقد قرر "العشماوي"، بمجازاة جميع العاملين بوحدتي المحمودية، والبرنس، بالخصم ثلاثة أيام من الراتب، لتقاعسهم عن أداء مهام عملهم، وأمر بفحص الدفاتر وحصر المتغيبين دون إذن، بوحدة الحجر، لإحالتهم للتحقيق، وإعادة توزيع العلاج الطبيعي المتغيبين، وشدد على استكمال بيانات الملفات بحجرة الملفات بوحدة سعداوي، وأمر بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية، لإصلاح الأجهزة المعطلة بالمكان، وقرر إعادة توزيع طبيب الأسنان بعيادة الأسنان، إلى داخل مدينة الفيوم، مع توفير طبيبين آخرين للعمل بالوحدة، وأمر بإحالة مسؤولة الدفتر، للتحقيق لإهمالها في أعمال الدفتر، وكلف مدير إدارة التمريض، بتوفير ممرضة أخرى بقسم تنظيم الأسرة، وتدريبها للقيام بالعمل في حالة غياب الممرضة المسؤولة.

كما قرر، إعادة توزيع أخصائي العلاج الطبيعي المتغيبين دون إذن بالمركز الطبي بالغرق، على أماكن أخرى، والإبقاء فقط على الأخصائية الموجودة طبقا لنشاط المركز، كما قرر إعادة توزيع المتغيبين دون إذن بأقسام التطعيمات، والتعقيم، والأسنان، وفي وحدة محجوب يادم، قرر صرف مكافأة فورية شخصية للممرضة كريمة جمال مختار، لكفاءتها العلمية، بالوحدة، وأمر بمراجعة أعمال الصحة والسلامة المهنية بالمركز الطبي، وفحص دفاتر الحضور.

كما قرر، إعادة توزيع أطباء الأسنان المتغيبين دون إذن، بقسم الأسنان، بوحدة الخمسين الطبية، وإعادة تدريب ممرضة تنظيم الأسرة، بالوحدة، وتوفير ممرضة أخرى، وتدريبها أيضا لتحسين العمل، بعيادة تنظيم الأسرة، وخصم ثلاثة أيام من الكاتب، لعدم التزامه بتعليمات وكيل الوزارة، وارتداؤه الجلباب خلال العمل.