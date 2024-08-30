وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد مقرأة الائمة وانطلاق القافلة الدعوية بمساجد غرب

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية انطلاق القافلة الدعوية الداخلية من مسجد سعد الدين بإدارة أوقاف غرب بحضور الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الالكترونية والدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير الإدارة.

انعقدت مقرأة الأئمة، ثم مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق الأئمة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان "أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟!"، مؤكدا وكيل الوزارة أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة والانشطة التى تقوم بها المديرية والوزارة هو تحصين وعي جمهور المسجد من الغلو والتطرف بكافة صوره ، وبيان خطورة التشدد والتطرف ، وأن الأنا والكبر بذرة الإرهاب.

وأكد وكيل الوزارة على الأئمة الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة وقتا وموضوعا، ثم توجه وكيل الوزارة للمرور على عدد من المساجد للوقوف على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، هذا وسينعقد لاحقا لقاء الطفل الأسبوعى بمسجد سعد الدين بإدارة أوقاف غرب.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة والمديرية على نشر صحيح تعاليم الدين بوسطيته واعتداله وتحصين عقول ابنائنا من كل فكر متشدد يحاول بثه أصحاب العقول العفنه أو الفكر المتشدد مؤكدين ان وزارة الأوقاف تفتح مساجدها بكل قوتها لتكون نبراسا يضئ للجميع طريق الحق من خلال تعاليم الدين الإسلامي ومن خلال أئمة قادرين على انجاز ما يسند إليهم بكفاءة عالية.