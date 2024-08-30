اليوم السابع
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وفاة شخصين فى حادث سير بطريق المعدية بالبحيرة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 11:50 م
وفاة شخصين فى حادث سير بطريق المعدية بالبحيرة حادث مروري - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي شخصين مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم  سيارة ودراجة بخارية بمركز إدكو، بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة و"موتوسيكل" بطريق المعدية بمركز إدكو بالبحيرة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين"إبراهيم ع.ش" 19 عاما، و"محمد ا.د" 23 عاما.

وتم إيداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ادكو المركزى اتحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة ومعرفة أسبابها وملابساتها.

 







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