مصرع 4 أشخاص وفقدان آخر فى تحطم هليكوبتر بنهر دورو بالبرتغال

وكالات

أعلنت السلطات البرتغالية عن مصرع 4 أشخاص على الأقل وفقد شخص آخر بعد تحطم طائرة هليكوبتر فى نهر دورو شمال البرتغال اليوم الجمعة خلال عودتها من مهمة إطفاء حريق.

وأنقذ زورق سياحي الطيار وهو على قيد الحياة قرب موقع الحادث وتم نقله إلى المستشفى مصابا بكسور في الساق.

وخلاف الطيار، كان على متن الهليكوبتر فريق من خمسة متخصصين من وحدة طوارئ الوقاية والإغاثة حينما تحطمت في منطقة لاميجو.

وقال روي سيلفا لامبريا رئيس هيئة ميناء دورو لصحفيين: "كان هناك جثتان داخل الطائرة وعُثر على جثتين أخريين قرب ذيل الطائرة التي انقسمت إلى نصفين".

وأضاف :"نجري عمليات بحث تحت المياه المحيطة بالهليكوبتر وعلى الضفتين".