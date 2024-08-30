اليوم السابع
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الجمعة، 30 أغسطس 2024 05:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وإشتعالهما بطريق أسيوط الغربي

الجمعة، 30 أغسطس 2024 04:07 ص
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وإشتعالهما بطريق أسيوط الغربي إسعاف- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقي طفلين مصرعهما، وأصيب مواطنين في حادث تصادم سيارتين ملاكي وإشتعالهما بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وإشتعالهما بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد محطة تحصيل الرسوم بدهشور بحوالي 5 كيلو متر.

ووجود متوفين ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع طفلين، ةإصابة مواطنين، وتم نقل الجثتين والمصابين، الي مستشفي أكتوبر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 







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