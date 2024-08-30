اليوم السابع
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ويؤكدون: لكن لم يتوصلا لاتفاق

مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون: إسرائيل وحماس أحرزتا تقدما بالمفاوضات

الجمعة، 30 أغسطس 2024 03:55 م
مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون: إسرائيل وحماس أحرزتا تقدما بالمفاوضات مجلس الحرب الاسرائيلي
كتب محمد شعلان

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، بأن حماس سلمت إسرائيل قائمة بمحتجزين يمكن أن تطلق سراحهم في إطار الصفقة، وتحدثا عن أن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدما بالمفاوضات لكن لم يتوصلا لاتفاق بعد.

 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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