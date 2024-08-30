مراسل التلفزيون المصرى يكشف أبرز الفعاليات فى ختام مهرجان العلمين الجديدة

كتب محمد شعلان

قال محمود جميل مراسل التلفزيون المصرى في تقرير لبرنامج صباح الخير يا مصر، إننا نجهز لتوديع النسخة الثانية من مهرجان العلمين وكما كانت البداية قوية سيكون الختام قوى بعدد كبير من الفعاليات، مشيرا إلى الإقبال الكبير لمتابعة عروض نسور القوات الجوية التى قدموا عروض مبهرة للجمهور في سماء مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح محمود جميل خلال تقريره، أن العروض الجوية كانت وسط حضور عدد كبير من الزوار تمهيدا لانطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذى سيكون موجود من 3 الى 5 سبتمبر في مطار العلمين الدولي.

وأشار إلى أن هناك استمرار للفعاليات بفقرات وعروض فنون شعبية في المنطقة الترفيهية وحفلة ويجز التى يتم الاستعداد لها ومتوقع حضور عدد كبير من جمهور ويجز، مضيفا: "مسرح يو ارينا تستعد للحفل الكبير من خلال الإضاءة وتجهيز الأماكن وبوابة الدخول والخروج وهي على اتم استعداد لأكبر عدد من جمهور ويجز".

وتابع، "سيكون هناك فعاليات رياضية من خلال مباريات لكرة السلة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة، وبالليل في فقرات لفرق فنون شعبية وحفل فني في المنطقة الترفيهية بخلاف حفل ويجز وهناك عدد كبير من الفعاليات تليق بمهرجان العلمين الجديدة في ختام نسخته الثانية".