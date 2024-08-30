محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء البرلمان لتعزيز الخدمات التنموية بالمحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة سبل تعزيز الخدمات التنموية في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ.

استهل المحافظ الاجتماع باستعراض أبرز التحديات التي تواجهها المحافظة، مع تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالدور الحيوي لأعضاء البرلمان في نقل احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء كدوانى عددًا من الملفات المهمة التى يضعها على رأس أولوياته وفى مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،واستكمال أعمال المستشفيات والمشاريع الصحية قيد التنفيذ، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها المنيا في ملف التصالح، حيث احتلت المحافظة المركز الأول على مستوى المحافظات في عدد الطلبات المتقدمة والمنتهية فى هذا المجال.

كما أكد المحافظ على التزامه بتطوير قطاع الصناعة والاستثمار في المنيا، من خلال تنمية المناطق الصناعية وتوفير المرافق والبنية التحتية لإقامة المصانع، مع التركيز على منطقة السريرية لإقامة صناعات كربونات الكالسيوم والرخام والأسمنت، لافتا إلى توقيع بروتوكول مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة مجمعات حرفية صغيرة توفر فرص عمل للشباب.

وفيما يخص ملف تقنين الأراضي، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنجازه، وتقديم التسهيلات للمواطنين الجادين، إلى جانب حصر أملاك الدولة لاستغلالها في مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية تفيد المحافظة.

وفى ختام الاجتماع، أعرب أعضاء البرلمان عن تقديرهم لجهود المحافظة، مؤكدين التزامهم بالتعاون المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

