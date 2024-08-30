اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أغسطس 2024 08:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بتسوية الأرض وتمهيد الطريق بعد الهبوط الأرضى على طريق ترعة السويس

الجمعة، 30 أغسطس 2024 08:31 م
محافظ الإسماعيلية يوجه بتسوية الأرض وتمهيد الطريق بعد الهبوط الأرضى على طريق ترعة السويس أعمال الرصف
الإسماعيلية-صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، شكاوى  من بعض المواطنين والخاصة بحدوث هبوط أرضي في طريق ترعة السويس بقرية أبوسلطان.

وعلى الفور، وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، باتخاذ اللازم من الإجراءات وتأمين الطريق؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتلك التوجيهات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بوضع تربة وتسوية وتمهيد الطريق ومن ثم سفلته، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها وإزالة أسبابها.

الهبوط الأرضى
الهبوط الأرضى

 

أعمال الرصف
أعمال الرصف

 







الاسماعيلية

السويس

ترعة السويس

هبوط ترعة السويس

محافظة الاسماعيلية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة