محافظ الإسماعيلية يوجه بتسوية الأرض وتمهيد الطريق بعد الهبوط الأرضى على طريق ترعة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، شكاوى من بعض المواطنين والخاصة بحدوث هبوط أرضي في طريق ترعة السويس بقرية أبوسلطان.

وعلى الفور، وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، باتخاذ اللازم من الإجراءات وتأمين الطريق؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتلك التوجيهات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بوضع تربة وتسوية وتمهيد الطريق ومن ثم سفلته، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها وإزالة أسبابها.



الهبوط الأرضى