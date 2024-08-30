محافظ الإسكندرية: نقطة ثابتة لمنع تواجد الباعة خارج سوق الهانوفيل

الإسكندرية جاكلين منير

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم بالتواجد داخل سوق الهانوفيل بحي العجمي ووجه كافة الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة الإشغالات المعيقة لحركة المارة والمرور نتيجة الباعة المتواجدين خارج السوق.

كما وجه بتوفير بديل مؤقت للباعة الجائلين داخل الشارع الموازي لشارع إسكندرية مطروح بأحد الشوارع الخلفية المجاورة للسوق، وذلك لمنع تواجدهم مرة أخرى بشارع الإسكندرية مطروح والتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

ولإحكام السيطرة على الشارع الرئيسي كان التوجيه بإنشاء نقطة ارتكاز ثابتة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وحي العجمي، وذلك من أجل منع رجوع الباعة الجائلين مرة أخرى والتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وخلال المرور داخل سوق الهانوفيل، استفسر المحافظ عن أسعار بيع السلع من المواطنين المتواجدين بالسوق ورصد عدد من الشكاوى والتجاوزات وكان التوجيه الفوري بتحرير عدد من المحاضر لأصحاب المحالّ غير الملتزمة بوضع التسعيرة أو التى قامت بسرقة التيار الكهربائي.

ووجه الفريق مديرية التموين بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسعار وضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لمنع استغلال المواطنين.

كما استمع إلى شكاوى المواطنين من أهالي الحي ووجه الجهات التنفيذية بسرعة حلها مشددًا على ضرورة العمل على رفع كفاءة الرصف بالشارع، وإزالة المخلفات والقمامة من شوارع الحي أول بأول، وتشديد الرقابة المرورية على سائقي سيارات الأجرة بنطاق الحي.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، ونائبة المحافظ، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس الحي، ومدير إدارة النظافة وتجميل المدينة ومديرة إدارة الرقابة والرصد البيئي، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بمحافظة الإسكندرية.