كرم جبر: استجابة جميع القنوات الفضائية لتوصيات المجلس الأعلى للإعلام

كتب محمد السيد الشاذلى

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك استجابة كبيرة من كافة القنوات الفضائية للتوصيات التى أصدرها المجلس بشأن التنظيم الذاتى للإعلام، مضيفا أن هناك بعض القنوات ستبدأ تطبيق القرار السبت المقبل.

وقال كرم جبر إن تلك الاستجابة جاءت نتيجة توافق كافة الأطراف المشاركة في المبادرة على تلك التوصيات، أهمها ضرورة ضبط مُدَد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، كذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدمي البرامج.

وأشار كرم جبر إلى أن الهدف من ضبط وقت برامج "التوك شو" هو إعطاء المزيد من التنوع وإتاحة مساحات لبرامج أخرى، والذي سيؤثر بدوره إيجابياً في حصيلة الإعلانات للقنوات.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قد عقد جلستي عمل، وعدد من أعضاء المجلس والمتخصصين في مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامي في مصر، لمناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالبرامج الحوارية، والإعلام الرياضي، والأنشطة الإعلانية، والتحديات التكنولوجية في مجال العمل الإعلامى، وخصوصًا ما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي.