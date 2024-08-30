قومى المرأة يختتم المرحلة الثالثة من البرنامج التوعوى (مشوارك.. أمان)

كتب محمود راغب

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج التوعوي (مشوارك.. أمان) للتوعية بقضية مناهضة العنف ضد المرأة, والتمكين الاقتصادي بترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مشاركة المجلس في مشروع إصلاح وتجديد محطات ترام الرمل بالإسكندرية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

و أكدت إيزيس رئيسة الادارة المركزية للتدريب و التوعية بالمجلس، أن المرحلة الثالثة من البرنامج التوعوي (مشوارك.. أمان) قد انطلقت من 27 حتي 29 أغسطس 2024، واستهدفت ما يقرب من 10 ألاف من المستهدفين المترددين علي ترام الرمل بالإسكندرية، بهدف توعيتهم بالرسائل الخاصة بالبرنامج فيما يخص أهمية مكافحة العنف ضد المراة وتتضمن الرسائل ضرورة الابلاغ عند التعرض للتحرش ، ودور مكتب شكاوى المرأة فى تقديم الدعم والمساندة للسيدات من خلال آليات التواصل ومنها الخط المختصر ١٥١١٥.

كما تم توعيتهم برسائل خاصة بالتمكين الإقتصادي للمرأة، من بينها دور المجلس فى تدريب السيدات على كيفية بدء مشروع صغير، واهمية نزول المرأة لسوق العمل والفائدة التى تعود عليها وعلى اسرتها وعلى الدولة.

وقد قام بالتوعية فى هذا البرنامج طلاب جامعة الاسكندرية بمصاحبة عدد من اعضاء فرع المجلس بالمحافظة .