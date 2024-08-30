اليوم السابع
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فحص 1014 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بقرى البحيرة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 12:30 م
فحص 1014 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بقرى البحيرة قافلة طبية
البحيرة - ناصر جودة

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نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية، وإشراف الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية الإيمان بمركز أبو المطامير.

 

وأسفرت تلك القافلة عن الكشف على 1014 مواطنًا، من خلال وجود 9 عيادات طبية بالإضافة إلى صرف الأدوية مجانا.

 

ويأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وجهود محافظة البحيرة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر ،لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة.

 

كما تضمنت القافلة الطبية  عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.







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