طقس حار فى الإسكندرية والعظمى تسجل 33 درجة.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة ،مع طقس حار علي عروس البحر المتوسط، وتسجل درجات الحرارة العظمي 33درجة والصغري 24 درجة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



ومتوقع أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.





ومتوقع أن يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد وبحيرة ناصر ورأس بناس، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



وبالنسبة بـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.