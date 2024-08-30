اليوم السابع
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الجمعة، 30 أغسطس 2024 08:58 م
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ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 08:03 م
ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن  ضبط 2000 لتر سولار بمحطة وقود غير مرخصة، قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المهندس محمد رجب هدية، مدير مديرية التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى، وكيل مديرية التموين بالبحيرة.

من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة على محطات الوقود والمصانع غير المرخصة، وذلك  لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

 







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