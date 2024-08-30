ضبط طنا و125 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطوبس كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت ومحلات الجزارة، والأسماك، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الحملة التموينية بمركز مطوبس، والتي أسفرت عن ضبط طن أسماك طوبار فاسد (معد لتصنيع فسيخ)، و125 كجم أسماك بلطي غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجنة المشكلة المعنية ، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة، وذلك تحت إشراف الدكتور فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وجه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية «التموين والصحة والطب البيطري» ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.