سلسلة غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوب لبنان

بيروت (أ ش أ)

واصل الاحتلال الإسرائيلى غاراته الجوية، فجر اليوم الجمعة، على عدة مناطق جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات زبقين، والجبين، ويارين، ومجدلزون، وعلما الشعب، والناقورة، وطير حرفا، ويارون، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية. بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى، طوال الليل وحتى الصباح، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، كما أطلق القنابل الحارقة على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.