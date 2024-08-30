زراعة كفر الشيخ نعلن عن فتح باب التقدم لبرنامجين لطلاب شعبة علمى علوم

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، فتح باب التقديم في برنامجين مميزين لطلاب الثانوية شُعبة «علمي علوم»، برنامجي «تكنولوجيا الزراعة المحمية» و«نُظم الإنتاج الزراعي الموجهة للتصدير»، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور يحي عيد، عميد كلية الزراعة، في بيان، لابد أن يحصل الطالب على مجموع 283 بنسبة 69.02% شُعبة «علمي علوم» «كلية مناظرة أو غير مناظرة»، ولا يشترط اتباع قواعد التوزيع الجغرافي، ويتقدم الطالب مباشرةً للكلية وليس من خلال مكتب التنسيق، و يمكن لأي طالب مرشح لأي كلية زراعة شُعبة «علمي علوم» التقدم للالتحاق بأحد البرامج المميزة بعد موافقة الكلية والجامعة.

وأضاف عميد زراعة كفر الشيخ، المستندات المطلوبة للتقديم بالبرامج المميزة، صورة من بطاقة الترشيح، و2 صورة من شهادة الثانوية العامة، وصورة حديثة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي، واستيفاء طلب الالتحاق ورسوم التقديم بمقر الكلية، ويتم تقديم الطلبات باليد بوحدة ضمان الجودة - الدور الأول - بمبنى (أ) كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ.

يذكر أن الكلية تضم 13 قسماً، قسم الأراضي والمياه، وقسم الاقتصاد الزراعي، ويضم ثلاثة فروع هي «الاقتصاد الزراعي - الإرشاد الزراعي - المجتمع الريفي»، وقسم الألبان، وقسم النبات الزراعي، وقسم الإنتاج الحيواني، وقسم إنتاج الدواجن، وقسم الصناعات الغذائية، وقسم الحشرات الاقتصادية، وقسم البساتين ويضم ثلاثة فروع، هي «الخضر - الفاكهة - الزهور ونباتات الزينة»، وقسم كيمياء وسمية المبيدات، وقسم المحاصيل، وقسم الوراثة، وقسم الهندسة الزراعية.