اليوم السابع
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رئيس بلدية جنين الفلسطينية: الاحتلال دمر 80 وحدة سكنية بالمدينة منذ 7 أكتوبر

الجمعة، 30 أغسطس 2024 02:55 م
رئيس بلدية جنين الفلسطينية: الاحتلال دمر 80 وحدة سكنية بالمدينة منذ 7 أكتوبر الاحتلال - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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زادت عمليات هدم منازل الفلسطينيين فى الضفة الغربية منذ أحداث 7 أكتوبر الماضى، وحتى الآن، ضمن سياسة إسرائيل فى اقتحام العديد من المدن وزيادة معدلات الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس.

وفى هذا الصدد، أكد نضال عبيدى رئيس بلدية جنين، أن الاحتلال أقدم على هدم أكثر من 80 وحدة سكنية هدم كامل منذ 7 أكتوبر الماضى، لافتًا إلى أن كل وحدة تحتوى على عدة شقق متراكمة ومركبة ومرتبطة ببعضها البعض.

وأضاف رئيس بلدية جنين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتلال هدم أكثر من 120 وحدة سكنية كهدم جزئى، لكنها غير قابلة للسكن، موضحًا أن الاحتلال هدم العديد من المحال التجارية والمخابز وحتى أسوار بعض المدارس فى مدينة جنين بجانب أسوار البلدية نفسها.

يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه مدينة جنين سلسلة اقتحامات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى ضمن التصعيد الذى تنتهجه حكومة إسرائيل ضد مدن الضفة الغربية، وتشن حملات اعتقال واسعة، بجانب هدم عشرات المنازل الخاصة بالفلسطينيين، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على جنين ومخيمها، فيما أجرت قوات جيش الاحتلال عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالى بالحى الشرقى من جنين.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل فى محيط مسجد خالد بن الوليد فى الحى، واخضعت مواطنين لتحقيق ميدانى، واعتقلت عددا منهم.







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