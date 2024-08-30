رئيس الإمارات يوجه بتقديم 5 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة شلل الأطفال فى غزة

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وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 5 ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال فى غزة بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع .



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم /الجمعة/، أن الحملة التى تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأنروا، ستوفر جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل من غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشى المرض فى القطاع .



تنطلق الحملة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل، وستنفذ بشكل تدريجى حيث ستبدأ فى وسط غزة ثم تنتقل إلى جنوب وشمال غزة، وستستمر كل مرحلة لمدة 3 أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة، مما سيتيح للأسر والأطفال الوصول إلى المنشآت الصحية، وسيتيح للطواقم الطبية المجتمعية الوصول إلى الأطفال .



ووصلت حوالى 1.26 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة تمهيداً لإطلاق الحملة، ومن المقرر وصول 400 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة، وسيشارك فى مرحلتى الحملة أكثر من 2,100 عامل صحي، بما يشمل الفرق الصحية المتنقلة، لمنع تفشى المرض سيكون من الضرورى تطعيم ما نسبته 90 % من الأطفال على الأقل خلال كل مرحلة من الحملة، ويتزايد خطر انتشار المرض والأوبئة ظل الازدحام الشديد ونزوح أهالى غزة ، والضرر الشديد الذى تعرضت له الأنظمة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحى فى مختلف مناطق غزة .



وانطلقت عملية التخطيط للحملة فى أعقاب الكشف عن وجود فيروس شلل الأطفال فى غزة فى يوليو الماضي، وأكدت منظمة الصحة العالمية فى 23 أغسطس إصابة طفل واحد على الأقل فى غزة بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهى أول إصابة من نوعها فى القطاع منذ 25 عاماً.



وتواصل الإمارات الجهود الإنسانية لمساندة الأشقاء فى غزة، حيث قدمت أكثر من 40,000 طنا من الإمدادات العاجلة، بما فى ذلك المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء .



وأقامت الإمارات مستشفى ميدانياً فى جنوب غزة، إلى جانب مستشفى عائم فى ميناء العريش، قدمت الرعاية الطبية لأكثر من 27,000 جريح فلسطيني، كما وجه محمد بن زايد، بعلاج 1000 طفل فلسطينى مصاب، و1000 مريض سرطان بمستشفيات الإمارات .