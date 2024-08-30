ختام فاعليات بطولة البحر المتوسط لصيد الأسماك في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات منافسات بطولة البحر المتوسط التاسعة لرياضة صيد الأسماك التي استضافها نادي سبورتنج بالتعاون مع نادي يخت الإسكندرية على مدار يومين 29 و30 اغسطس، تحت إشراف الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح،

وعقب عودة المراكب إلى المارينا تمت عملية وزن الأسماك، وتم إعلان نتيجة البطولة فى حفل الختام الذي أقيم بنادي يخت الإسكندرية ،وصرحت نانسي احمد المنسق الإعلامي للاتحاد بأن البطولة شهدت منافسة قوية ونجاح غير مسبوق واقبال كبير من الفرق المشاركة التي بلغ عددها 28 فريق من بينهم 5 فرق فى بطولة السيدات والأشبال بنظام التسقيط ،وجاءت نتائج بطولة الجر والكاستنج والجيجينج كالأتي ، استطاع فريق كاستنج هوكس أن يحصل على المركز الأول برصيد نقاط 43,15 ،وحصل فريق دكتورز هوك من نادي سبورتنج على المركز الثاني برصيد نقاط 31,55 ،وحصل كينج فيش انجلر على المركز الثالث برصيد نقاط 30,45 ،كما استطاع اللاعب مروان عماد سليم من فريق كاستنج هوكس ،أن يحصل على جائزة أكبر سمكة بنظام الجر والجيجنج وهى سمكة انش بوزن 11,300كيلو.

وحصل اللاعب محمد نبيل محمود من فريق ابويا على المركز الثاني لأكبر سمكة وهى كبريت بوزن 8,700 كيلو، وحصل أحمد مجدي رضوان من فريق كينج فيش على المركز الثالث لأكبر سمكة وهى كبريت بوزن 8,100 كيلو ،وفى مسابقة صيد الأسماك بنظام التسقيط للسيدات وحصل فريق سيدات نادي الصيد المصري بالإسكندرية على المركز الأول برصيد 50,200 كيلو ،وحصل فريق ميجا 3 على المركز الثاني بوزن 28,600 كيلو ،وحصل فريق سيدات نادي الزهور على المركز الثالث بوزن 25,1500 كيلو .



واستطاعت اللاعبة هالة محمود عبد الخالق من فريق سيدات ميجا 3 ، أن تفوز بجائزة أكبر سمكة قرفصة بوزن كيلو واحد، وتألق الشبل ياسين من نادي صيد الإسكندرية فى هذه البطولة التي شهدت مشاركة متميزة منه على الرغم من صغر سنه.

واقيم حفل الختام بحضور مسعد ابو الرجال نائب رئيس الاتحاد وماجد بطرس والمهندس هشام فريد والقبطان ادهم اليماني أعضاء مجلس الإدارة ،وخالد البهتيمي ممثل منظمة الايجفا العالمية لرياضة صيد الأسماك والمهندس ممدوح حسني، نائب رئيس نادي سبورتنج وأيمن رجب امين صندوق نادي يخت الإسكندرية ،

وصرح المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس أمناء المنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك الإيجفا بأن الاتحاد يهدف إلى نشر ثقافة الصيد الأخلاقي والحفاظ على الثروة السمكية ، ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي سبورتنج و نادي يخت الإسكندرية على استضافة البطولة و على توفير كل الإمكانيات المتاحة وتسهيل كل العقبات لإقامة البطولة.

واشرف على التحكيم المهندس عصام حسين رئيس لجنة تحكيم البطولة ، وأحمد أبو العينين المدير التنفيذي للاتحاد وعضو لجنة التحكيم .



ختام بطولة صيد الاسماك بمحافظة الإسكندرية



ختام بطولة صيد الاسماك في الإسكندرية