حكاية صناعة الحلاوة العسلية بالسكر والعسل بتاعت زمان فى الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قدم" اليوم السابع "لقاء من منطقة القباري غرب محافظة الإسكندرية، مع علي المصري أحد العاملين في مهنة صناعة الحلاوة العسلية ،والتي ورثها من والده وجده .

وقال علي المصرى، أن صناعة الحلاوة العسلية يتم من خلال وضع العسل الأسمر والأبيض والسكر فى قدر نحاسى، ويتم التسوية على النار لمدة نصف ساعة للحصول على القوام المطلوب، ثم بعد ذلك يتم وضعها على الرخامة ونقلها إلى المجد، لتصنيعها وتكون سلسة فى التعامل والتشكيل، ثم بعد ذلك يتم إعادتها ترابيزة بالرخام وبعد ذلك يتم سحبها على ترابيزة مرة أخرى وقصها.

واضاف المصري لـ"اليوم السابع" أن الحلاوة العسلية يتم سحبها وهى ساخنة حتى يسهل تشكيلها خاصة وأنها إذا انخفضت حرارتها يترتب عليه كسر درجة العسلية والقدرة على تشكيلها ،وسحبها للشكل المطلوب، كما أنه يقوم بتصنيع الفريسكا من التفاح المحشوة بالعسل

وأشار المصرى،، إنه ورث المهنة من والده الذى ورثها من جده على مدار ما يقرب من 100 عام، وبدأ المشروع بعربة متنقله لتصنيع العسلية التى يتردد عليها الزبائن من مناطق مختلفة بالمحافظة ،وخاصة المناطق الشعبية منها منطقة القباري .



صناعة-التفاح-بالعسل-في-الإسكندرية



صناعة-الحلاوة-العسلية-الشعر-في-الإسكندرية



صناعة-الحلاوة-العسلية-في-الإسكندرية



صناعة-العسلية-بالسكر-والعسل-في-الإسكندرية



صناعة-العسلية-من-السكر-والعسل.--في-الإسكندرية