اليوم السابع
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الجمعة، 30 أغسطس 2024 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. التعليم: تطبيق قرار العربى والدين والتاريخ للثانوية الدولية عام 2026

الجمعة، 30 أغسطس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: تطبيق قرار العربى والدين والتاريخ للثانوية الدولية عام 2026 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم: تطبيق قرار العربى والدين والتاريخ للثانوية الدولية عام 2026.. تفاصيل

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