حصاد الوزارات.. التعليم: تطبيق قرار العربى والدين والتاريخ للثانوية الدولية عام 2026

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم: تطبيق قرار العربى والدين والتاريخ للثانوية الدولية عام 2026.. تفاصيل

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مبادرة 100 يوم صحة قدمت 46 مليون و881 ألف خدمة مجانية خلال شهر

وزيرة التضامن توجه بتشكيل لجنة لبناء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

السكة الحديد تنفى نشوب حريق بقطار داخل محطة مصر فى رمسيس

أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وفرص الأمطار

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وزيرة التضامن تبحث مع المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة دعم تمكين المرأة

التعليم العالى: مد فترة التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر حتى 7 سبتمبر

نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة ميت العامل بمركز أجا

وزارة النقل توقع عقد لتحديث أنظمة الخط الأول للمترو