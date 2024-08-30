جمع ورفع 13 ألف طن قمامة ومخلفات خلال أسبوع فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضارى للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالى 12909 أطنان خلال الفترة من 23 حتى 29 أغسطس الجارى، حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالى 985 طن قمامة خلال الأسبوع الماضى.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 1124 طن، وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحى برفع 760 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 950 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 685 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 920 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 980 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.



كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 510 أطنان من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 5995 طن من المدينة وتوابعها.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لحي أول بصيانة وإنارة 16 عمود إنارة بشارع (محمد علي، مصر، السلطان حسين، سعد زغلول، الحرية أمام النفق، خالد بن الوليد، عرابي، الثلاثيني)، خلف الكنيسة الفرنساوي، كما تم إصلاح كابل كهربائي قطع من الحي أثناء رفع القمامة.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان بتركيب 10 كشافات ليد، وإصلاح وصيانة 25 كشافات، بشارع دمنهور، طابا، المنصورة، ميدان السلام، شارع البحري، شارع إبراهيم الدسوقي، بالإضافة لشد سلك (25 مم) راجع لإلغاء النزلات من الأعمدة.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بإنارة منطقة خلف رضا حلمي، الإعلام، حي المروة ومنطقة الثالثة دبش والأولى دبش، ومنطقه ميدان الفلسطيني، وميدان الزهور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بصيانة 10 كشافات ليد وصوديوم، وتغير 8 لمبات ليد، بنطاق المدينة، وصيانة كشافات مزلقان السكة الحديد بقرية فنارة، منطقة الدريسة، العقادة، طريق الترعة، قريه سرابيوم.



وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ٤٠ كشاف إنارة وتركيب 8لمبات ليد، بالقنطرة شرق القديمة والجديدة، وقرى الأبطال، التقدم، جلبانة، السلام، بالإضافة لشد سلك من كوبري فتحي لميت أبوالكوم تمهيدًا لتركيب كشافات إنارة.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 67 عمود إنارة، وتركيب 65 لمبة ليد بمنطقة الشهيد خيري، طريق نمرة 5 البلاح بزمام القرية، منطقة كربة أبورضوان، منطقة السمان، منطقة كوبري أبوسيف، وصيانة كشافات المقابر بنمرة 2، طريق الخدمات الرئيسي، طريق الزراعة المبطنة، قرية (الرياح، ألام، الروضة، البياضية)، وعزبة أبوخليل، بالإضافة لشد الأسلاك المتساقطة من منطقة نوارة.



وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة 264 كشاف، وتركيب 26 لمبة ليد بمنطقة الألفي، مساكن الزهور، بحري السكة الحديد، قرية 30 يونيو، المحسمة القديمة، أم عزام.

وفيما يخص مركز ومدينة أبوصوير، تم صيانة 53 كشاف إنارة، تركيب 18 لمبة ليد موفرة، و10مجموعة صوديوم.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة 212 عمود إنارة، وتركيب 165 لمبة ليد، وذلك بنطاق المدينة، منطقة السلام، قطاع الحمادة، الجزيرة الخضراء، نطاق الملاح، الظاهرية، وأبوعاشور، بالإضافة لتنظيف المناولات والأسلاك وإعادة تشغيلها وتركيب كشافات.