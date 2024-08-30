اليوم السابع
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جامعة دمنهور تنظم قافلة شاملة لعلاج المواطنين مجانا بصحراوى البحيرة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 08:04 م
جامعة دمنهور تنظم قافلة شاملة لعلاج المواطنين مجانا بصحراوى البحيرة جانب من القافلة
البحيرة – ناصر جودة

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نظمت جامعة دمنهور بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة البحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، قافلة سكانية  شاملة بقرية ابوفرين التابعة لقرية أبو الشقاف بمشاركة أساتذة متخصصون.

وأسفرت القافلة السكانية عن الكشف المجاني على 321 حالة بمختلف التخصصات ( باطنة - أطفال  - أسنان- نساء وتوليد - وسائل تنظيم الأسرة).

كما تم  تقديم خدمات قياس الضغط و السكر لـ 90 مواطن واجراء تحاليل الدم لـ 66 حالة، وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية حيث تم رش وعلاج جماعي لعدد 255 رأس ماشية، ورعاية تناسلية لعدد 35 حالة باطنة، وكذلك تم  خلال القافلة عقد امتحانات فورية بمحو الأمية لـ  70 من أهالي القرية، وكذا تسليم وزراعة عدد 100شجرة مثمرة مقدمة من كلية الزراعة بدمنهور.

 







قوافل صحية

جامعة دمنهور

محافظة البحيرة

حوش عيسى

قوافل سكانية




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