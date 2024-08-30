جامعة بنها الأهلية تبدأ إعلان نتائج القبول لطلاب الثانوية العامة غدا.. تفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، عن البدء في إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة المصرية المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الأكاديمي 2024 – 2025، للمرحلة الثالثة، على أن تبدأ السبت غدا 31 أغسطس بإرسال إشعارات القبول المبدئي، حيث ستقبل كلية الهندسة بحد أدني 70%، علي أن يتم التقديم يوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

وتابعت جامعة بنها الأهلية، في بيان لها، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 إرسال إشعارات القبول المبدئي لكلية علوم الحاسب بحد أدني 73%، علي أن يتم التقديم يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، أما بالنسبة لكلية العلاج الطبيعي سيتم يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، إرسال إشعارات القبول المبدئي، بحد أدني 81%، علي أن يتم التقديم يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.

وكشفت الجامعة الأهليوة بالعبور، أنه سيتم فتح باب التقديم المباشر لعدد محدود من الطلاب للعام الأكاديمي 2024-2025 لكليات الهندسة بحد أدني 70%، على أن يكون التقديم يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، وكذلك كلية علوم الحاسب بحد أدني 73%، على أن يكون التقديم يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، أما كلية العلاج الطبيعي بحد أدني 81%، ويكون التقديم يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.

وأهابت الجامعة، بالطلاب المتقدمين بمتابعة الإشعارات والبريد الإلكتروني المسجل على حساب الطالب على نظام التقدم الإلكتروني، وفي حال القبول يرجى سرعة تقديم أصول الأوراق للجامعة فى خلال 48 ساعة "2 يوم عمل"، من تاريخ إرسال الإيميل، علماً بأنه في حالة عدم الحضور في المواعيد المحددة يعتبر الترشيح لاغياً، مع العلم أنه يوجد مراحل أخري للقبول سيتم الإعلان عنها تباعا.

وشددت الجامعة، بأنها لا تتعامل بأي حال من الأحوال مع مكاتب أو وسطاء أو أفراد يتدخلون بين الجامعة والطلاب وتحذر من الأشخاص الذين يدعون أنهم مسؤولون عن القبول أو الوساطة.