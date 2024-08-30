جالانت: على إسرائيل أن تختار بين ممر فيلادلفيا والمحتجزين ولا يمكن أن تحصل على كليهما

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، بأن أكسيوس قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال إنه على إسرائيل أن تختار بين ممر فيلادلفيا والمحتجزين، ولا يمكن أن تحصل على كليهما، والصدام بين نتنياهو وجالانت قد يؤدي إلى تعقيد جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

كما أفادت القناة بأن أكسيوس عن مسئولين إسرائيليين قالو إن جالانت قال إن التوصل إلى اتفاق قد يسمح بتحويل التركيز إلى تهديدات إقليمية أخرى، ومشادة قوية بين نتنياهو وجالانت خلال اجتماع الخميس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وجالانت لا ينوي الاستقالة من منصبه لكن نتنياهو قد يفكر في إقالته.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.