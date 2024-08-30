توافد الأهالى على شواطئ رأس البر قبل نهاية الصيف.. صور

دمياط ـ هيثم مراد

استقبلت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، عددا من رحلات اليوم الواحد والتي قامت بزيارة شواطئ المدينة الأمر الذي ادي إلي ارتفاع نسبة الاشغال داخل رأس البر بنسبة 65%

توافد الأهالي على زيارة شواطئ المدينة المجانية استغلال لحالة الطقس المعتدل التي تشهده المدينة، فيما حرص عددا من زوار شواطئ رأس البر على القيام برحلات اللانشات البحرية والتي شهدت إقبالا كبيرا من قبل زوار المدينة.

على جانب آخر استعدت محافظة دمياط لاستقبال زوار رأس البر بحزمة من الإجراءات، أبرزها توفير 150 رجل إنقاذ بطول الشاطئ لتأمين المصطافين، فضلا عن توفير لانشات الإنقاذ للتدخل حال حدوث أية طوارئ، فيما تم تجهيز الشواطئ المجانية في راس البر بنقاط تجميع الاطفال المفقودين، وكذلك توفير سيارات الإسعاف المتواجدة بطول الشاطئ لتقديم الخدمات الطبية حال حدوث طوارئ.

أيضا شهدت شواطئ مدينة رأس البر بدمياط تواجد عددا من الفرق الطبية لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي انطلقت منذ فترة لفحص المواطنين بالمجان، وشهدت شواطئ رأس البر تواجد فرق طبية لتقديم خدمات المبادرة لزوار المدينة.

ومن جانبه أكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر، أنه تم إعداد لافتات إرشادية بكافة الأماكن داخل المدينة لتوزيعها على الرحلات الوافدة لزيارة رأس البر من خارج المحافظة، مشيرا إلي أن هذا الأمر ساهم كثيرا في تعريف اهم مزارات المدينة للوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف رئيس مدينة رأس البر، أنه تم تزويد شواطئ المدينة برجال الإنقاذ للتعامل مع أية طوارئ، مشددا على ضرورة التزام رواد الشاطئ بتعليمات رجل الإنقاذ حفاظاً على سلامة الجميع.



اقبال الأهالي على شواطئ رأس البر



توافد رحلات اليوم الواحد لزيارة رأس البر