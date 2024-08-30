تعرف على حصاد أنشطة أوقاف الأقصر لدعم الأطفال والكبار فى المساجد خلال أغسطس

الأقصر - أحمد مرعى

قدمت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، دعم كبير للأطفال وأهالي المحافظة خلال شهر أغسطس الجاري، شملت عقد 2408 جلسة بمساجد البرنامج الصيفى للطفل، و15 محاضرات تثقيفيه بالاشتراك مع قصر الثقافة، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

وفي هذا الصدد كشف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن عقد عدد 116 درس من الدروس المنهجية، وعقد عدد 2408 جلسه بمساجد البرنامج الصيفى للطفل، وعقد عدد15 محاضرات تثقيفيه بالاشتراك مع قصر الثقافه، وعقد عدد 212 مجلس ذكر بمساجد المديريه، وعقد عدد 24 ندوه علميه كبرى بالمساجد الكبرى بالمديرية.

كما تم اعتماد تسيير 2 قافلة دعوية بأوقاف الاقصر الى مساجد ادارة اوقاف النمسا وحاجر كومير، واعتماد عدد 117 مقراه جمهور، وعقد عدد 468 جلسة مقراه جمهور خلال الشهر، واعتماد عدد 1 مقراه نموذجية، وعقد عدد 5 جلسة مقراه نموذجيه خلال الشهر، واعتماد عدد 27 مقراه أعضاء، وعقد عدد 108 جلسة مقراه اعضاء خلال الشهر، واعتماد عدد 12 مقراه ائمه، وعقد عدد 48 جلسة مقراه ائمه خلال الشهر، وعقد عدد 35 ندوه تثقيفيه عن قضيه الصحه السكانيه بالتعاون مع مديرية الصحة،وتم عقد عدد 160 ندوه من برنامج المنبر الثابت بمساجد بالمديرية.