تعرف على استعدادات تعليم الفيوم للعام الدراسى الجديد × 13 معلومة

الفيوم رباب الجالي

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، للعام الدراسي الجديد، من خلال عدد من القرارات والخطوات التي حددتها الدكتورة أماني قرني وكيلة الوزارة ونستعرضها فيما يلي:



ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد وانضباط العملية التعليمية لتقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة للطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة.



ضرورة تجهيز قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل.



توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسى الجديد



التأكيد على ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها.



تنفيذ مجموعات التقوية، ودراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال.

ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة.

الدور الهام لمدير مدير المدرسة ، حيث أنه مسئول عن المعلمين والطلاب والمنهج الدراسي وأمن ونظافة المدرسة وكذلك التعامل مع أولياء الأمور.



حل مشكلات الكثافة والعجز فى المعلمين، وتفعيل مجموعات التقوية، وإدارة متميزة للمدرسة، وذلك من أجل نجاح وانضباط العملية التعليمية.



الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة الفيوم.



الانضباط في العمل وإعداد وتعليق قوائم الفصول الدراسية في اسرع وقت، والانتهاء من ميكنة جداول الحصص للمعلمين.



لجان المتابعة الوزارية ستتابع بشكل مكثف كافة التعليمات الوزارية بشأن الاستعدادات للدراسة.



إخلاء جميع المدارس ذات الخطورة الداهمة فورا ، والانتهاء فورا من الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

عقد اجتماع طارئ مع مدير التعليم الفني ومسئولي التعليم الفني بجميع الاقسام بالمديرية والإدارات التعليمية ، وذلك لبحث كافة مشكلات التعليم الفني وانهاء جميع استعدادات مديرية التربية والتعليم بالفيوم لبدء العام الدراسي الجديد.



