تطوير كورنيش النيل بأرمنت بطول 1.5 كيلو متر.. التفاصيل × 19 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق في المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل، والذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، وذلك بإشراف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة المهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء تفاصيل العمل في كورنيش النيل بمدينة أرمنت:-

يشتمل على عدة أجزاء :-

1. الجزء العلوى لتطوير كورنيش أرمنت بطول 1.5 كم

2. تشمل الأعمال رفع كفاءة وتركيب حديد مشغول للأسوار

3. يتم كسير بياض الأعمدة وضبط منسوبها وتجليد بالحجر الهاشمى طبقا للهوية البصرية

4. سيتم تركيب أرضيات من الخرسانة المطبوعة وتشمل أحواض للزراعات فى الأماكن المتاحة

5. سيتم تركيب أعمدة ديكورية طبقا للهوية البصرية

6. يتم إنشاء بوابات رئيسية لمداخل الجزء السفلى

7. يجرى العمل على فع كفاءة التدبيش بالمسطح القائم

8. يتم عمل تدبيش جديد لبعض الأجزاء من الكورنيش

9. يتم العمل بالجزء السفلى بمسطح 3100 م2

10. تشمل أعمال الجزء السفلى إنشاء سور وأعمدة من الخرسانة المسلحة

11. سيتم تجليد الأعمدة من الحجر الهاشمى طبقا للهوية البصرية وتركيب السور من الحديد المشغول

12. سيتم إنشاء 4 محلات تجارية من القطاعات المعدنية ملحق بهم 4 برجولات

13. سيتم عمل 8 برجولات منفصلة ومقاعد جلوس من الخشب العزيزى طبقا للهوية البصرية

14. سيتم عمل مشاية رئيسية بتشكيلات من الخرسانة المطبوعة وحجر البازلت ورخام التريستا

15. سيتم عمل أرضيات وساحات من الجرانيت المحلى ( أحمر رويال – أسود أسوانى – بنى القصير -... )

16. إنشاء غرفة الكهرباء وغرفة أمن وكاميرات

17. إنشاء خزان صرف لصرف المحلات

18. عمل أحواض زراعات وأشجار تظليل.

19. محافظ الأقصر أكد علي سرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية في التنفيذ