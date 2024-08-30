تسليم مبدأى لمشروعات حياة كريمة بكلح إدفو

أسوان- صلاح المسن

تابعت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، تنفيذ أعمال التسليم الابتدائي لمجمع الخدمات الزراعية بقرية الكلح غرب بمركز إدفو، حيث يضم مجمع الخدمات الزراعية، مقر للجمعية الزراعية ومخازن للأسمدة ، بالإضافة إلى وحدة بيطرية ملحقه ويستهدف خدمة 87 ألف من الأهالى بقرية الكلح غرب بمركز إدفو وتوابعها .

ونقل أعضاء وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، تعليمات محافظ أسوان بشأن سرعة تلافى كافة الملاحظات الفنية التى رصدتها لجنة دار الهندسة تمهيداً للتسليم النهائى للمجمع ، مع ضرورة الالتزام برفع تراكمات البناء وإعادة الشيء لأصله أمام المجمع ، علاوة على زيادة مساحات المسطحات الخضراء والاهتمام بتنفيذ أعمال الدهانات وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة اللازمة وغيرها من أعمال اللاند سكيب والتنسيق الحضارى لإضفاء الوجه الجمالى المطلوب فى محيط المجمع.

تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .