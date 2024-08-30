تدشين مبادرة صيف شبابنا بالبحيرة بمشاركة 50 الف شاب وفتاة.. تفاصيل

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة تدشين مبادرة "صيف شبابنا " التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 50 ألف شاب وفتاة .

وتشتمل مبادرة صيف شبابنا على تنظيم مسابقات رياضية بكافة الألعاب، وأنشطة تطوعية وخدمة عامة، وتنفيذ أعمال تشجير ومعسكرات مناخية.

كما تتضمن المبادرة لقاءات شبابية توعوية ثقافية ترفيهية، ودوريات وصالونات ثقافية، وكذلك اقامةمعارض لمنتجات الحرف اليدوية وذلك في جميع مراكز شباب محافظة البحيرة.



و تتضمن مبادرة صيف شبابنا أيضا تدريبات تأهيلية لسوق العمل، ومعسكرات تحدي الشباب التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى ملتقيات توظيف وورش تدريبية في الفنون والآداب والتى يتم تنظيمها من خلال مراكز الفنون.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة فاعليات مبادرة صيف شبابنا بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وكيل وزارة الشباب والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

مضيفا أن مبادرة صيف شبابنا تهدف إلى تقديم باقة من البرامج والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة، وذلك لخدمة أكثر من 50 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظةالبحيرة