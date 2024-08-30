تحرير 298 محضر مخالفات مخابز فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية المشددة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ، لافتًا إلى تحرير 298 محضر تموينى وضبط 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم خلال يومين من الحملات التفتيشية التي شنتها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أشار وكيل وزارة التموين إلى أن تم تحرير 178 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم إلتزام بالمواصفات و120 حضر أسواق لعدم الأعلان عن الأسعار، ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد صاحب ماكينة طحين بناحية كفر هلال لتجميعه 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله، ومحضر جنح أشمون ضد صاحب مطحن بناحية سمادون لتجميعه 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح مركز الباجور ضد أصحاب محال بقالة وعطارة وأدوات منزلية ومخزن ملابس لعدم الاعلان عن الاسعار بقصد التربح بدون وجه حق.

وشدد محافظ المنوفية بعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم، مؤكداً على استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق ، تحقيقا للصالح العام.