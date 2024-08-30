اليوم السابع
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بمشاركة 66 لاعبا.. انطلاق مهرجان الدراجات الهوائية فى الدقهلية

الجمعة، 30 أغسطس 2024 11:06 ص
بمشاركة 66 لاعبا.. انطلاق مهرجان الدراجات الهوائية فى الدقهلية مهرجان الدراجات الهوائية
الدقهلية - محمد الحبشي

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شهدت منطقة الدقهلية للدراجات اليوم الجمعة، تنظيم مهرجان مجمع للاعبي الدراجات الهوائية، بمشاركة 66 لاعبا من فرق مختلفة.

وانطلق المهرجان في تمام السابعة صباحا من أمام نادي جزيرة الورد بالمشاية السفلية بمدينة المنصورة، نحو طريق "المنصورة - جمصة الدولى"، وصولا إلى قرية مارينا دلتا بمحافظة كفر الشيخ بمسافة 90 كيلومترات.

وشهد المهرجان تواجد مكثف من مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ بداية من إنطلاق اللاعبين المشاركين في المهرجان ومرافقتهم بطول الطريق المخصص لتأمينهم والحفاظ على سلامتهم، حتي وصولهم إلى نقطة النهاية.







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