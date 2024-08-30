بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية فى الضفة الغربية

لندن (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء العملية العسكرية التى ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى حاليا فى الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الخارجية البريطانية - في بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" البريطانية، أن هناك مخاطر جادة بشأن زعزعة الاستقرار مع وجود حاجة ماسة إلى خفض التصعيد، داعية السلطات الإسرائيلية إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي ، كما طالبت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أفعال أولئك الذين يسعون إلى إشعال التوترات.

وأضاف البيان أن بريطانيا تدين بشدة عنف المستوطنين والتصريحات التحريضية مثل تلك أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي تهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.