انعقاد الجمعيات العمومية لـ22 نادى رياضى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد الأندية الرياضية بكفر الشيخ، انعقاد الجمعيات العمومية ل 22 نادي رياضي بمحافظة كفر الشيخ، وفق الجدول الزمني، بإشراف قضائي ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وهي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية، بند" انتخاب، استكمال" أعضاء مجالس الإدارة طبقاً للائحة الأندية الرياضية، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّه تم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية، وفتح باب الترشح من 1 يوليو 2024، بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين استكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة وجاري انعقاد الجمعيات العمومية العادية دون بند انتخاب ل 7 أندية رياضية، بدأت من الثاني من أغسطس للعام الجاري وسيتم عقد الجمعيات للأندية التي بها بند انتخاب وعددهم 2 رياضي واستكمال ل 14 نادي رياضي.

جدير بالذكر، أنّه تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية بكفر الشيخ وتعقد الجمعيات العمومية من 30 إلى 45 يوم للأندية التي لا يوجد بها بند انتخاب، ومن 45 إلى 60 يوم للأندية التي بها بند انتخاب أو استكمال، تنفيذ الجمعيات العمومية للأندية من خلال إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، بإشراف قضائي وحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة وعلاء العربي، مدير إدارة الهيئات الرياضية، وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.



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