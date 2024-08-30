انطلاق بطولة البحر المتوسط لصيد الأسماك فى الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انطقت منافسات بطولة البحر المتوسط التاسعة لرياضة صيد الأسماك من مارينا بحرى ومارينا ميامى، والعودة إلى نادى يخت إسكندرية لإجراء عملية الوزن لأكبر أنواع الأسماك.

وعُقد الاجتماع الفنى ( captin meeting) للبطولة فى نادى يخت الإسكندرية، والتى ينظمها نادى سبورتنج بالتعاون مع يخت الإسكندرية، تحت إشراف الاتحاد المصرى لرياضة صيد الأسماك، بحضور المهندس محمد قداح، رئيس الاتحاد المصرى وعضو مجلس أمناء الإيجفا ومسعد ابو الرجال، نائب رئيس الاتحاد وماجد بطرس، والمهندس هشام فريد والقبطان أدهم اليمانى، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خالد البهتيمى ممثل منظمة الأيجفا العالمية لرياضة صيد الأسماك، بمشاركة جميع الفرق، وبلغ عددها 28 فريقا من بينها 5 فرق لبطولة السيدات والأشبال.

أكد المهندس محمد قداح على ضرورة تطبيق كافة قواعد الصيد الأخلاقى، ومنها الصيد والاطلاق وتشمل أسماك الانش، والمسموح صيده سمكتين فقط من كل نوع مع ضرورة توثيق ذلك بتصوير فيديو لاحتساب نقاط السمك، واستخدام خيط 60 ليبرا ومنع استخدام السبح فى الصيد، كما تم الاتفاق على إدخال سمكة البلاميطة كنوع مع إضافة 3 نقاط لكل سمكة.

ويقام حفل ختام البطولة وإعلان المراكز الأولى وتوزيع الميداليات والجوائز فى الساعة 8مساء، وتشمل جوائز البطولة المراكز الأولى الثلاث لبطولة الجر والجيجنج والكاستنج، بالإضافة للمراكز الثلاث الأولى لجائزة أفضل صائد، وبالنسبة لبطولة الصيد بنظام التسقيط للسيدات والأشبال فتشمل الثلاث مراكز الأولى للبطولة، وجائزة أكبر سمكة.

وتعد هذه البطولة من أهم البطولات التى تقام بالبحر المتوسط والتى يحرص محبى الصيد الرياضى على الاشتراك فيها، ولذلك يولى الاتحاد المصرى لها اهتماما كبيرا، ويحرص على إقامتها فى إطار سياسة الاتحاد لنشر الصيد الرياضى، والتوسع فى قاعدة الممارسين من السيدات والأشبال، جدير بالذكر أن آخر بطولة أقيمت منذ 4 سنوات.

أحدي الفرق المشاركة في بطولة صيد الاسماك بالإسكندرية



انطلاق البطولة التاسعة لصيد الاسماك في الإسكندرية



انطلاق بطولة صيد الاسماك في الإسكندرية



صيد الاسماك في البطولة التاسعة بالإسكندرية



أحدي الفرق المشاركة في بطولة صيد الاسماك بالإسكندرية



انطلاق البطولة التاسعة لصيد الاسماك في الإسكندرية