الكشف على 618 حالة فى قافلة طبية مجانية بقنا ضمن "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 618 مواطن فى تخصصات طبية مختلفه بواقع "121 حالة باطنة، 34 حالة أمراض نساء وتوليد، و 196 حالة عظام و 150 حالة طب أطفال و 91 حالة أمراض رمد و 26 حالة تنظيم الأسرة "، حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 20 حالة و 18 حالة موجات صوتية و 19حاله أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 19 حالة ، وتحويل 10 حالات تتطلب رعاية أكثر و تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة وحالة واحدة تحويل للعيادات وحالة للعلاج علي نفقة الدولة. مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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وأشار الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلي أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 96 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.