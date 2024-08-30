العراق يبحث مع البنك الدولى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى

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بحثت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق.



وذكرت وزارة المالية العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أنه جرى خلال اللقاء متابعة القروض والمنح الخاصة بالبنك الدولي وأولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.



كما تم التأكيد خلال اللقاء، الذي حضره الممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور، على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي في ما يخص الإصلاح الاقتصادي في العراق.



وأشارت الوزيرة سامي إلى الاهتمام الحكومي الرامي الى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، في إطار تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وإحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق.