اليوم السابع
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السيطرة على حريق سيارات الطريق الأوسطى وبدء عمليات التبريد

الجمعة، 30 أغسطس 2024 03:18 ص
السيطرة على حريق سيارات الطريق الأوسطى وبدء عمليات التبريد إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق سيارات الطريق الأوسطى المشتعلة، وتتم عمليات التبريد بالمكان.


وتوقفت حركة السيارات بالكامل أعلى الطريق الأوسطى للقادم من مناطق بنى سويف اتجاه القاهرة بسبب نشوب حريق فى عدد من السيارات بسبب حادث مرورى ويقوم رجال المرور بتسيير حركة المركبات.

 

وتفحمت 3 جثث وأصيب 8 آخرين إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطى واشتعال النيران بهم  وتم نقل المصابين الي المستشفي وانتقلت سيارتى إطفاء الي المكان لمحاولة اخماد الحريق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى ، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارات واشتعال النيران بهم وأسفر الحادث عن إصابة اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.


ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 







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