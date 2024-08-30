الرئيس الأوكرانى يعفى قائد القوات الجوية من منصبه

محمد جمال

أعفى الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى قائد القوات الجوية الأوكرانية من منصبه، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

يذكرأن، أفادت صحيفة وول جورنال ستريت، بتحطم طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز F-16 فى حادث تحطم يوم الاثنين الماضى، وفقًا لمسئول أمريكى، بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

وقال المسئول إن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران العدو، على الرغم من أن الحادث وقع خلال وابل صاروخي روسي ضخم عبر البلاد يوم الاثنين. بل من المرجح أن يكون الحادث نتيجة لخطأ الطيار.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكرانى نجح فى صد الهجوم الروسي في 26 أغسطس، بمساعدة كبيرة من الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 التي قدمها حلفاؤه من دول حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي للصحفيين: “في خضم هذا الهجوم الضخم، نشرنا طائرات إف-16 لاعتراض وتحييد العديد من الصواريخ والطائرات بدون طيار القادمة. نشكر شركاءنا على تزويدنا بهذه الطائرات”.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لا تزال تحتاج إلى أعداد أكبر من طائرات إف-16.